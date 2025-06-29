Теперь производителям аксессуаров придётся менять дизайн чехлов.

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, которые Apple представит в сентябре, могут получить новое расположение логотипа на задней панели.

По данным инсайдера Majin Bu, логотип Apple сместят ближе к нижней части корпуса, из-за переработанного блока камер, который будет выступать сильнее, чем раньше.

Изменение может повлиять на совместимость аксессуаров, в частности MagSafe. Магниты, встроенные в корпус iPhone, как правило, ориентируются по логотипу, и если он изменит положение, производителям аксессуаров придётся адаптировать крепления под новое расположение магнитов.

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Некоторые производители уже временно приостановили производство чехлов и ждут подтверждения финального дизайна. По слухам, Apple может также немного изменить конфигурацию MagSafe, это заставит компании перепроверять совместимость своих решений с новыми моделями.

Ранее мы рассказывали, что Apple впервые за шесть лет увеличит дисплей базового iPhone. В 2024 году такое же изменение получил iPhone 16 Pro.

Кроме того, недавно в сети появились новые изображения iPhone 17 Pro. Apple впервые за шесть лет изменит дизайн блока камер, сделав его горизонтальным.

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