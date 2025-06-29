По словам Йоханна Вадефуля, нужно продолжать оказывать Украине военную помощь.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не стоит недооценивать опасность, которую представляет для его страны Россия. Об этом он сказал в интервью Funke Mediengruppe, цитирует Spiegel.

"Россия непосредственно угрожает нашей жизни в мире и свободе в Германии", - подчеркнул Вадефуль.

По его словам, решение об увеличении расходов на оборону, которое было обсуждено во время саммита НАТО в Гааге, является "правильным и необходимым".

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"Российский президент Владимир Путин безразборчивыми бомбардировками атакует моральный дух украинцев. Свобода Украины является важнейшим испытанием нашей стойкости как европейцев", - добавил министр.

В Spiegel подчеркнули, что Вадефуль неоднократно предупреждал об угрозе со стороны РФ. В частности в интервью журналистам издания он заявил:

"Чем последовательнее Запад выступает против Москвы, тем больше вероятность, что Владимир Путин согласится на переговоры".

По его словам, "для нашей свободы необходимо" продолжать поддерживать оружием Украину.

Угроза РФ для стран НАТО - последние новости

Ранее лидер фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в Бундестаге Йенс Шпан заговорил об общем для всей Европы "ядерном зонтике". По его словам, Германия на фоне угрозы российской агрессии должна получить доступ к ядерному арсеналу Франции и Великобритании.

Политик подчеркнул, что это будет стоить много денег, "но те, кто хочет защиты, также должны его финансировать".

Также сообщалось, что Литва выходит из договора о противопехотных минах из-за угрозы со стороны РФ. В стране отметили, что не питают иллюзий, что российский диктатор Владимир Путин и его страна является самой долгосрочной угрозой для Европы.

"Она (Россия - УНИАН) ведет войну для достижения политических целей, подрывает стабильность путем саботажа и готовится к длительной конфронтации. Учитывая такие угрозы, Литва будет принимать все необходимые меры для защиты своего государства, населения и каждого сантиметра территории НАТО с помощью всех эффективных военных средств", - подчеркнул глава литовского МИД Кестутис Будрис.

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