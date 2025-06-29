Актриса также рассказала, чем сейчас занимается Анна.

Известная украинская актриса Ольга Сумская рассказала, почему ее младшая дочь отказалась от актерской карьеры и как она восприняла это решение.

Не секрет, что 23-летняя Анна получила актерское образование и играла в спектаклях на одной сцене со своей знаменитой мамой. Однако позже заявила, что не хочет работать в этой сфере и продолжать актерскую династию. Ольга Сумская поддержала дочь и рассказала, чем сейчас решила заняться девушка.

"Никакой трагедии, никакой драмы не произошло. Аня ищет себя и она обязательно найдет. Ей интересны другие какие-то профессии, например, дизайнерство, которым я также увлекалась когда-то. Нет смысла родителям влезать, надо подтолкнуть, вдохновить, спросить. Она изучает японский язык, сделала свою коллекцию женской спортивной одежды. Я восхищаюсь тем, что она уделяет внимание своему вдохновению", - рассказала актриса в проекте "Сніданок з 1+1".

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По словам Сумской, причиной отказа от актерской карьеры у Анны мог стать не тот наставник в высшем учебном заведении.

"Как-то не сложилось, может, с педагогом. Это, конечно, важно - выбрать своего мастера. А как ты его выберешь? Они же выбирают абитуриентов! Если мастер не вдохновил, не усилил любовь к профессии - ничего не будет. Или эта любовь с детства, она в крови", - добавила актриса.

Напомним, ранее Ольга Сумская показала, как выглядела 42 года назад.

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