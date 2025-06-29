Цены на удобрения были "крайне нестабильными" в последние две недели.

Глава одной из крупнейших в мире компаний-производителей удобрений предупредил, что война на Ближнем Востоке может вызвать резкий рост цен на продукты, нарушив глобальные цепочки поставок удобрений и энергоносителей.

Генеральный директор норвежской группы Yara Свейн Торе Холсетер для Financial Times заявил, что производители удобрений и их клиенты "внимательно следят" за рисками в районе Ормузского пролива, через который проходит 40% мирового объема карбамида и 20% мирового объема сжиженного природного газа, и предупредил, что любые сбои могут повлиять на производство продуктов в мире.

"Рынки удобрений были чрезвычайно нестабильными в последние две недели, и это показывает, насколько все взаимосвязано", - отметил Холсетер.

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Он указал на недавнее закрытие израильских газовых месторождений, что нарушило производство удобрений в Египте, как на признак того, как быстро региональная напряженность может отразиться на цепочках поставок.

Аналитики отрасли предупреждают, что более пятой части мирового производства карбамида остановлено из-за конфликта и перебоев в поставках.

"Иран закрыл все заводы по производству аммиака из соображений безопасности, а Египет остается отключенным из-за прекращения поставок израильского газа", - сказала старший редактор по аммиаку в консалтинговой компании ICIS Сильвия Траганида.

Консалтинговая компания CRU предупредила, что удары Израиля по Ирану и ответные атаки "привели к серьезным сбоям на рынках азота" в течение нескольких дней после событий и создали "постоянную угрозу для поставок фосфатов, калия и серы из этого региона". По их данным, почти треть экспорта карбамида, 44% экспорта серы и почти пятая часть экспорта аммиака проходит через страны к западу от Ормузского пролива или производится в них.

"Продовольственная система уязвима. Если цены на энергоносители останутся высокими в течение длительного времени, это также отразится на продовольственной системе, как это произошло в 2021 году и в 2022 году с началом войны в Украине", - указал Холсетер.

Война Израиля с Ираном - последние новости

Перемирие между Израилем и Ираном было объявлено 24 июня. По данным СМИ, договоренность стала возможной при содействии Катара.

При этом цены на газ в Европейском Союзе в этот день обвалились почти на 12% на фоне новостей о перемирии между Израилем и Ираном.

В то же время 25 мая цены на нефть выросли, поскольку инвесторы не были уверены в стабильности ирано-израильского перемирия на фоне обмена ударами между враждующими сторонами после объявления о прекращении огня.

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