Оккупанты начали свое наступление на населенный пункт в начале июня.

Армия РФ продвинулась в Малиновке, что в Запорожской области. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Известно, что село Малиновка находится в Пологовском районе Запорожской области.

Еще в начале июня аналитики DeepState сообщали, что российские оккупанты начали наступательные действия на Малиновку.

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"Кацапы многочисленными группами до 7 рыл проводят наступательные действия с целью занять Малиновку, но за первые сутки враг вклинился в серую зону и просочился в лесополосы восточнее села. Некоторые пид*ры двигались прямо посреди поля в надежде застать Силы Обороны врасплох", - отмечали в сообщении 5 июня.

Ситуация в Запорожской области - последние новости

Ранее представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что враг не оставляет попыток захватить Каменское на Запорожье. По его словам, армия РФ пытается прорвать украинскую оборону на этом направлении и выйти на правый берег для приближения к реке Янчекрак.

"Однако он не может выбить наши силы даже с левого берега и некоторые, как российские, так и украинские паблики пишут о том, что наши Силы обороны Украины отходят из Каменского, однако хочу заверить, что никаких потерь позиций в этом населенном пункте наши защитники не понесли", - отметил Волошин.

Также недавно бойцы ГУР уничтожили эшелон с топливом на оккупированном Запорожье. Такую атаку военные устроили на железнодорожном участке между оккупированными населенными пунктами Левадное и Молочанск.

"Воины спецподразделения ГУР МО Украины ... успешно атаковали "товарняк" российских захватчиков - сожгли цистерны с горючим, предназначенным для вражеской преступной армии. Черные столбы дыма и огня от пораженных цистерн с соляркой и другими горюче-смазочными материалами поднялись до самых небес", - добавили разведчики.

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