Зеленский заявил, что Украине нужно усиливать противовоздушную оборону американскими системами, которые страна готова купить.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснять все обстоятельства гибели пилота F-16 Максима Устименко.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы государства, где он отмечает, что почти всю ночь в Украине звучала тревога, поскольку враг атаковал дронами и ракетами украинские города.

"К сожалению, отражая атаку, погиб наш пилот F-16 Максим Устименко. Сегодня он уничтожил семь воздушных целей. Мои соболезнования семье и собратьям. Поручил выяснять все обстоятельства гибели. Украинская авиация героически защищает небо. Спасибо каждому, кто защищает Украину", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Он отметил, что россияне били по всему, что обеспечивает жизнь. Есть попадания и по жилому дому в Смеле, был ранен ребенок.

"Москва не остановится, пока имеет возможность наносить массированные удары. Только за эту неделю было более 114 ракет, более 1270 дронов и почти 1100 КАБов. Путин давно решил, что будет воевать дальше, несмотря на призывы мира к миру. Нужно завершить войну, нужно давление на агрессора, нужна защита. От баллистики, ракет и дронов, от террора", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужно усиливать противовоздушную оборону. "То, что лучше всего защищает жизнь. Это американские системы, которые мы готовы купить. Рассчитываем на лидерство, политическую волю и поддержку Соединенных Штатов, Европы и всех наших партнеров", - отметил он.

Максим Устименко: что известно о гибели

Ранее Воздушные силы заявили, что в ночь на 29 июня, отражая массированное воздушное нападение россиян, на истребителе F-16 разбился летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко.

Пилот применил весь комплекс бортового вооружения и сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал падать. Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел.

Вас также могут заинтересовать новости: