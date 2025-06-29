Инна показала фото ЗАГСа, в который ходила вместе с бойфрендом.

Победительница 13-го сезона романтического шоу "Холостяк" Инна Белень, которая недавно прояснила слова о разрыве с бойфрендом, намекнула на изменения в личной жизни.

Сначала блогерша призналась, почему тщательно скрывает лицо своего возлюбленного Ивана.

"Он максимально непубличный из-за своей работы. И я не показываю не потому, что "женатик, страшный или некрещеный", а потому что пока нельзя. Но я хочу сказать, что это впервые, когда я настолько уверена в человеке", - отметила Инна.

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А позже опубликовала в своем Instagram фото здания Дворца бракосочетания.

"Мне надо будет рассказать вам некоторые новости", - заинтриговала блогерша, однако пока не продолжила эту тему.

Белень заговорила и о планах на беременность. В частности, девушка ответила, хочет ли в ближайшее время стать мамой.

"Если ближайшее время - это год, то да, планируем", - добавила она.

К слову, победительница "Холостяка-13" уже была замужем. Пара прожила в браке четыре года, а затем официально развелась. С главным героем шоу Александром "Тереном" Будько Инна была в отношениях недолго, а потом они расстались.

Напомним, ранее Инна Белень рассказала, что сделала несколько пластических операций.

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