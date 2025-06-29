Експерт отметил, что западные F-16 не предназначены для уничтожения "шахедов" и объяснил, почему могла произойти трагедия.

Новая трагедия с F-16 доказывает, что реактивный истребитель не предназначен для сбития "стоячих" дозвуковых целей.

Об этом сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Работа реактивного истребителя из автоматической пушки по "стоячему" Shahed-136, у которого сейчас не просто боевая часть 90 кг, но усыпана шрапнелью, это высочайший риск для самолета и пилота", - объяснил эксперт.

Коваленко подчеркнул, что для сбития "шахедов" нужно применять легкую, турбовинтовую авиацию. Например, Embraer - EBN-314 Super Tucano, или легкие ударные вертолеты, типа Bell AH-1Z Viper. Однако, как отметил эксперт, у Украины на вооружении этих машин нет.

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И более того, как отметил Коваленко, имеющиеся возможности по их закупке "нагло игнорируются", в результате чего происходит "самопожертвование голубой крови нашей нации".

Максим Устименко: что известно о гибели пилота

Ночью 29 июня при исполнении боевого задания разбился пилот истребителя F-16 Максим Устименко. Ему удалось отвести поврежденный истребитель от населенного пункта, но катапультироваться он не успел.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснять, как произошла трагедия с Максимом Устименко.

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