Россия собирается привлечь Китай к строительству инфраструктуры в Крыму, - СВР

Аксенов заявил о наличии предварительных договоренностей по Керченскому морскому порту и инфраструктуре озера Донузлав.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов собирается привлечь китайский бизнес к строительству транспортной инфраструктуры на аннексированном полуострове. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР).

Отмечается, что оккупационная администрация Крыма планирует привлечь китайский бизнес, в частности, к строительству порта и железной дороги. По словам Аксенова, уже есть предварительная договоренность по двум объектам.

По данным СВР, во время проведения последнего заседания Аксенов заявил о наличии предварительных договоренностей по Керченскому морскому порту, который россияне использует для "серого" экспорта, а также по инфраструктуре озера Донузлав, где расположена база Военно-морского флота РФ.

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В разведке поделились, что китайских строителей планируют пригласить на оккупированный полуостров, чтобы подписать с ними окончательное соглашение. Среди компаний, которые могут принять участие в строительстве - China State Construction Engineering Corporation. Она является одной из крупнейших по строительству железнодорожной и транспортной магистралей.

В СВР добавили, что общая сумма капитала оценивается в 10 миллиардов долларов.

Россияне массово бегут из Крыма - что известно

Ранее Oboz.ua писал, что россияне массово продают квартиры и возвращаются домой из оккупированного Крыма. Отмечается, что главными причинами являются нежелание жить рядом с российскими военными, страх попасть под обстрел, а также отсутствие работы и высокие цены.

Риелтор из Крыма поделилась с журналистами, что начала получать просьбы от жителей РФ продать или сдать в аренду жилье, которое они купили в 2014 году. Сами они хотят вернуться обратно в Россию.

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