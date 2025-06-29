Анастасия Горбачева

Отмечается, что последний раз СПГ с завода отгружался в начале октября 2024 года.

Танкер для перевозки сжиженного газа, который на прошлой неделе пришвартовался у российского завода Арктик СПГ 2, по всей видимости, покинул объект. Судно направляется в северный порт Мурманск.

Издание Bloomberg пишет, что судно Iris, ранее известное как North Sky и включенное в "черный список" США, Великобритании и Европейского Союза как часть теневого флота России, пришвартовалось у возле Арктик СПГ 2 27 июня и пробыло в терминале около двух дней.

Пока не ясно, был ли на судно загружен природный газ. Данные показывают, что осадка танкера не изменилась после отправления с завода, что может означать, что он не был загружен СПГ. Согласно данным, Iris должен прибыть в Мурманск 1 июля.

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Последний раз СПГ с завода отгружался в начале октября 2024 года, после чего крупномасштабное производство остановили из-за ужесточения санкций со стороны США и образования льда вокруг объекта. Возобновление экспорта с Арктик СПГ 2 будет означать, что Москва намерена увеличить поставки и найти покупателей, несмотря на введенные ограничения.

Российская компания "Новатэк", крупнейший акционер арктического завода, использует воды вблизи Мурманска для перегрузки СПГ с судов ледового класса на обычные танкеры. В этом районе также находится плавучее хранилище СПГ "Саам", находящееся под санкциями, компании "Новатэк", которое ранее использовалось для хранения грузов с Арктик СПГ 2.

Россия, которая в настоящее время эксплуатирует два крупных предприятия по производству сжиженного газа - "Ямал СПГ" под руководством "Новатэка" в Арктике и "Сахалин-2" под руководством "Газпрома" на Дальнем Востоке, а также "Арктик СПГ-2", в прошлом году экспортировала 45 миллиардов кубометров сверхохлажденного топлива. Несмотря на западные санкции, Россия стремится утроить экспорт СПГ к 2030 году.

Арктик СПГ-2 - главные новости

В 2024 году Великобритания вместе с США и Евросоюзом ввела санкции против проекта "Арктик СПГ 2". С тех пор проект был вынужден сократить производство.

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В конце сентября 2024 года ввели санкции в отношении пять судов и двух связанных с ними организаций, участвующих в транспортировке российского СПГ.

25 июня стало известно, что танкер для транспортировки сжиженного природного газа из санкционного списка направляется к российскому терминалу, из которого поставляют газ в Европу.

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