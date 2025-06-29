Не так давно певица публиковала снимок с капельницей.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева призналась, что вынуждена придерживаться безглютеновой диеты, и это пока дается ей с трудом.

"Сегодня второй день, а я уже мечтаю о пицце, Маке и простом хлебе", - отметила исполнительница в своем Telegram-канале.

Певица поделилась, что провела два часа в чате GPT, узнавая необходимую информацию:

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"Первый инсайт: глютен почти везде. Это не только хлеб, булочки и все такое. Это даже соевый соус, который я обожаю. А еще глютен может быть в шоколаде, овсянке и овсяном молоке, которое я постоянно пила".

В итоге, Дорофеева констатировала, что сейчас у нее стадия "отрицания", и попросила подписчиков поделиться, как перейти в стадию "принятия".

Напомним, совсем недавно Надя Дорофеева давала понять, что у нее возникли проблемы со здоровьем, опубликовав снимок с капельницей. Певица показала себя, лежащей на кровати с подключенной к руке капельницей, однако подробности своего состояния она тогда не раскрывала.

Позже исполнительница поделилась откровенным признанием об эмоциональном состоянии в последнее время. Артистка рассказала, что стресс в ее жизни достиг нового уровня: "Мало сна, проблемы со здоровьем и дикая усталость. Я проснулась вчера с ощущением: как же мне всех нас жаль...".

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