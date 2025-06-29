Певица вспомнила, как работала кассиром в пиццерии.

Известная украинская певица Злата Огневич раскрыла малоизвестные факты о своей студенческой жизни.

В Instagram-stories исполнительница вспомнила, как во время учебы в Киевской муниципальной академии музыки им. Р.М. Глиера четыре года прожила в общежитии на Борщаговке:

"Со мной в комнате жили пять девочек. Вещи не было куда складывать. Еды также часто не было, как и денег, в принципе. Чтобы сварить супчик, нужно было пройтись по комнатам и там одолжить где-то картошечку, где-то лучок, где-то морковку. Вот тебе супчик уже готов".

Видео дня

Огневич поделилась, что условия проживания в общежитии были такими, что по ночам по ней ползали тараканы:

"Представьте себе, вы спите в общежитии, и кто-то у вас по лицу ползет… В те ночи я себе дала слово, что у меня будет свое жилье, что у меня будут классные условия для жизни, и я буду очень много работать".

Еще певица рассказала, как только на втором курсе купила свой первый мобильный телефон на заработанные деньги в пиццерии "Челентано" в Крыму: "Работала кассиром".

Напомним, ранее Злата Огневич ответила, с кем из известных мужчин хотела бы сходить на свидание.

Вас также могут заинтересовать новости: