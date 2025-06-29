У Устименко остался 4-летний сын.

Пилот украинского F-16 Максим Устименко, который погиб, отражая ночную атаку оккупантов, учился с другим украинским летчиком - Андреем (Джус) Пильщиковым, погибшим 2 года назад.

Об этом рассказала мама Джуса Лилия Аверьянова. Устименко женщина описала как "парня из стали", который "всегда стремился быть лучшим". Он был одногруппником ее сына с первого курса.

"Это был суперинтеллект группы, замечательный айтишник. У него были большие, крепкие крылья. Большая ответственность. Большая преданность делу. Он должен был бы стать Маршалом Авиации", - написала Аверьянова.

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Кроме того, жена другого украинского летчика - Алексея Меся (Мунфиша) - рассказала, что у Устименко остался 4-летний сын.

Максим Устименко: что известно о гибели

Летчик 1 класса и пилот F-16 Максим Устименко разбился в ночь на 29 июня, отражая массированную ракетную атаку оккупантов.

В Воздушных силах сообщили, что во время отработки одной из целей истребитель Устименко получил повреждения и начал падать. Летчик отвел самолет от населенного пункта, но катапультироваться уже не успел.

После этого президент Владимир Зеленский распорядился выяснить все детали гибели украинского пилота.

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