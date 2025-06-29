Частые поломки и дорогое обслуживание: механик назвал 5 очень ненадежных автомобилей

По словам эксперта, эти автомобили не стоит покупать в 2025 году.

Некоторые автомобили имеют высокие затраты на обслуживание и часто сталкиваются с поломками. Тем не менее бывает трудно определить ненадежные модели.

Механик и владелец German Car Depot Алан Гельфанд рассказал в комментарии изданию GOBankingRates, какие автомобили он не купил бы в 2025 году. По его словам, у этих моделей есть большое количество проблем.

Какие автомобили не стоит покупать в 2025 году

Chrysler 200

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Седан Chrysler 200 был снят с производства в 2017 году. Сейчас эту модель можно найти на вторичном рынке по выгодной цене. Тем не менее Гельфанд советует воздержаться от покупки этого авто.

"Обслуживание Chrysler 200 обходится дорого", - сказал журналистам эксперт.

По словам Гельфанда, у Chrysler 200 также часто возникают проблемы с трансмиссией и электрическими компонентами. Другим недостатком модели он назвал неприятную управляемость.

Nissan Altima (с 2013 по 2020 год)

Nissan Altima предлагает богатое оснащение и стильный дизайн экстерьера. Гельфанд отметил, что у этого седана есть и немало недостатков.

В частности, у Nissan Altima часто выходит из строя бесступенчатая коробка передач (CVT). Эксперт подчеркнул, что ее замена может стоить очень дорого.

"Я бы никогда не купил этот автомобиль, потому что CVT - его главный недостаток. Нам приходилось заменять большое количество коробок передач Altima, потому что они имеют тенденцию выходить из строя примерно через 95 000 километров", - поделился Гельфанд.

Jeep Renegade

Компактный кроссовер Jeep Renegade может понравиться за стильный дизайн и довольно невысокую стоимость. Тем не менее Гельфанд предупредил, что это один из самых ненадежных автомобилей.

"Автомобиль выглядит современно, но у него часто возникают электрические поломки, а уровень комфорта остается низким", - отметил эксперт.

Range Rover Evoque

Элегантный дизайн компактного кроссовера Range Rover Evoque может подкупить потенциальных покупателей. Гельфанд же предупреждает, что это далеко не самая надежная модель.

"Он выглядит стильно, но не выделяется надежностью. Мы наблюдали утечки моторного масла, проблемы с трансмиссией и полное отключение электрооборудования, которое часто происходят при пробеге менее 125 000 километров", - рассказал механик.

Chevrolet Spark

Chevrolet Spark доступный и компактный автомобиль, которые отлично подходит для городских поездок. Тем не менее владельцам приходится сталкиваться с частым ремонтом, заявил эксперт.

"Этот автомобиль имеет низкое качество сборки, высокий уровень шума и слабую производительность", - заявил Гельфанд.

Вместо Chevrolet Spark механик советует обратить внимание на подержанные модели Toyota или Honda.

Какие другие автомобили не рекомендуют покупать эксперты

Ранее эксперт по автомобильной промышленности из AutoInsurance.org Мелани Муссон назвала 3 очень ненадежных внедорожника. По ее словам, эти модели не стоит покупать.

Кроме того, были названы 20 очень ненадежных автомобилей с пробегом. Эксперты советуют держаться от них подальше.

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