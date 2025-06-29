Ряд пернатых достаточно тяжелые и могут поднять добычу, которая весит почти так же, как и они, поделился эксперт.

Объективно нельзя сказать, какая самая сильная птица на планете, однако есть несколько пернатых, которые являются претендентами на такое почетное звание.

Американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс в статье для Forbes написал, что среди пернатых необычайную силу имеет гарпия.

Какая птица самая сильная – топ-3 претендента

Эксперт отметил, что гарпии весят от около 6 килограммов до более 9 кг, а размах их крыльев может составлять приблизительно 2 метра. По его словам, гарпия способна нести добычу весом, который почти в два раза превышает ее собственный, и это "подвиг, почти не имеющий себе равных в воздушном мире". "Что может быть наиболее впечатляющим в гарпии, так это ее сила захвата. У нее когти почти такие же, как у медведя гризли…", – подчеркнул Треверс.

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Эта потенциально самая сильная птица в мире обитает в тропиках Южной и Центральной Америки и охотится на млекопитающих среднего размера, в том числе на:

Ленивцев.

Обезьян.

Несмотря на то, что гарпия достаточно большая, она способна мастерски маневрировать в лесистой местности. Чтобы напасть на добычу, она располагается на большой высоте в кроне дерева, а потом пикирует на свою будущую жертву.

На втором месте рейтинга расположился белоголовый орлан (место обитания - Северная Америка). Эти пернатые весят около 6 килограммов и могут поднять добычу, которая весит примерно столько, сколько и они сами. Размах крыльев этих птиц может составлять более чем 2 метра.

Белоголовые орланы могут нападать на небольших оленей и уносить их, ловят рыбу и переносят на большие расстояния.

Благодаря большим крыльям белоголовый орлан может парить часами, поскольку может использовать потоки воздуха и таким образом экономить свою энергию. В это же время пернатый может нести в когтях рыбу. Его когти предназначены именно для того, чтобы хватать и пронзать такую скользкую добычу.

Еще один претендент на то, чтобы получить звание "самая сильная птица на планете", - евразийский филин (обитает в степных и горных районах Евразии). Эта сова одна из самых тяжелых и крупных – она весит около 5 килограмм и может поднять добычу, которая имеет почти такой же вес. Размах крыльев евразийского филина составляет около 2 метров.

Сова в основном питается млекопитающими, в частности, кроликами, лисицами и может есть других хищных пернатых.

Благодаря тому, что у евразийских филинов особая структура перьев, их полет бесшумный, и поэтому они могут неожиданно атаковать своих жертв. Благодаря элементу неожиданности, эти совы могут одолеть животное почти такого же размера, как они сами.

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