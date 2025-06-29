Ученые до сих пор не до конца могут объяснить, как именно коты мурлыкают.

Коты имеют много особенностей, за которые их можно полюбить, а мурлыканье точно является одной из них. Однако возникает вопрос, могут ли мурлыкать другие животные. Об этом пишет Live Science.

"Если вопрос заключается в том, какие животные мурлыкают, я бы ответил: "Что вы имеете в виду под мурлыканьем?", - отметил профессор биологии Вашингтонского университета в Сент-Луисе Джонатан Лосос в интервью изданию.

Известно, что кошки мурлыкают, когда они счастливы, однако также могут это делать во время стресса или ощущения боли.

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В то же время ученые до сих пор не до конца могут объяснить, как именно коты мурлыкают, но особенностью этого является вибрация гортани - структуры в горле. По сравнению с другими звуками, которые издают животные, мурлыканье раздается непрерывно, когда кот вдыхает и выдыхает.

"Оно очень постоянное, и это действительно одна из характерных черт мурлыканья кошек", - отметил Лосос.

Однако домашние коты не единственный вид кошек, которые могут мурлыкать. В частности дикие кошки, такие как гепарды, пумы, сервалы и рыси, тоже могут это делать.

"Некоторые ученые считают, что вместо того, чтобы классифицировать различные виды как "больших" или "малых" котов, точнее было бы классифицировать котов как "мурлыкающих" или "рычащих". Львы (Panthera leo), тигры (Panthera tigris), ягуары (Panthera onca) и леопарды (Panthera pardus) не могут мурлыкать, но они могут рычать, вероятно, из-за анатомии структуры в их горле, которая называется подъязычная кость", - объясняют в материале.

В то же время единственным другим животным, которое мурлычет во время вдоха и выдоха, является дальний родственник котов, а именно генета.

"Это волшебные маленькие животные", - рассказал биолог.

По его словам, это нечто среднее между котом и мангустом. Сейчас известно о двух видах генет, которые мурлыкают, однако, вероятно, есть и другие, мурлыканье которых еще не было зафиксировано исследователями.

Отмечается, что настоящее мурлыканье является уникальным только для котов и генетт. Однако в животном мире есть много видов, которые также издают похожие звуки.

К примеру, еноты "мурлыкают", когда они счастливы и расслаблены.

"Они звучат не совсем как мурлыканье кошек, но очень близко к этому! Когда вы это слышите, вы знаете, что делаете что-то правильно", - отметила профессор психологии в Йоркском университете Сюзанна Макдональд.

Также некоторые владельцы кроликов рассказывают, что их любимцы быстро щелкают зубами, когда расслаблены, создавая вибрирующий звук, который напоминает мурлыканье. Кроме того, "мурлыкать" могут и летучие мыши, когда их держит доверенный человек.

"Хотя многие животные издают звуки, похожие на мурлыканье кошек, остается еще много вопросов. Поскольку многие животные издают эти вибрирующие звуки, когда они расслаблены, это поведение, которое трудно изучать, поскольку присутствие исследователей-людей может вызвать у животных стресс. Но одно ясно: по строгому определению мурлыканья, коты действительно особенные", - подытожили в Live Science.

Другие интересности о котах

Также специалисты объяснили, как понять, что ваш кот переживает стресс. В частности, есть пять признаков, которые свидетельствуют об этом, а именно: испражнения в неподходящее место, чрезмерное вылизывание, царапание мебели, изменения в режиме сна и аппетите.

Кроме того, стало известно, что значит, если кот во время игры толкает вас задними лапами. Причинами этого являются защита личных границ, тренировки, любовь и инстинкт охотника.

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