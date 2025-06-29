Отмечается, что стоимость этого популярного продукта зависят от ряда факторов.

Сыр в Украине далеко не самый дешевый продукт. Украинцам стоит готовиться к дальнейшему подорожанию этого продукта.

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка в комментарии "Фокус" отметил, что цены на сыр зависят от стоимости сырья и затрат на переработку, в частности, электроэнергию.

"Если игнорировать эту ситуацию - импорт продолжит расти, украинский ценовой сегмент останется потерянным. Нужно постепенное внедрение мер, которые смогут увеличить долю отечественного продукта на прилавках магазинов как со стороны государства, так и бизнеса", - отметил аналитик.

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В свою очередь руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин указал, что как молочная продукция в целом, так и твердый сыр, может подешеветь летом, потому что скот перевели на открытый выпас.

Отмечается, что украинский сыр уже дорже импортного. Так, средняя цена украинского твердого сыра Гауда в супермаркетах - около 587 гривни за килограмм, а импортный - 398 грн/кг, что на 30-40 % меньше.

Украинская предприниматель и блогерша София Ванивская сравнила цены на продукты в Польше и Украине. Результат эксперимента поверг девушку в шок.

Она посетила в Польше супермаркет сети Lidl, а в Украине - "Сильпо". Оказалось, что некоторые продукты все же дороже в украинских магазинах.

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