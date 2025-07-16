В политической фракции "Слуга народа" в Верховной Раде объявили состав нового правительства, за которое парламент проголосует на ближайшем заседании.
Как сообщил глава фракции Давид Арахамия в Telegram, состоялось заседание фракции при участии президента Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и первого вице-спикера Александра Корниенко.
"На заседании фракции были представлены кандидаты на должности в Кабмине, которые также присутствовали. Это как новые люди, так и те, кто хорошо зарекомендовал себя на работе в правительстве", - подчеркнул Арахамия.
В частности, новое правительство будет иметь такой состав:
Юлия Свириденко - премьер-министр Украины;
Михаил Федоров - первый вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации;
Алексей Кулеба - вице-премьер-министр - министр развития инфраструктуры и территорий;
Тарас Качка - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
Матвей Бедный - министр молодежи и спорта;
Герман Галущенко - министр юстиции;
Светлана Гринчук - министр энергетики;
Денис Улютин - министр социальной политики, семьи и единства Украины;
Наталья Калмыкова - министр ветеранов Украины;
Игорь Клименко - министр внутренних дел;
Оксен Лисовой - министр образования и науки;
Виктор Ляшко - министр здравоохранения;
Сергей Марченко - министр финансов;
Андрей Сибига - министр иностранных дел;
Алексей Соболев - министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
Денис Шмыгаль - министр обороны.
"Верховная Рада рассмотрит указанные кандидатуры на ближайшем заседании. Консультации по кандидату на должность министра культуры еще продолжаются", - сообщил Арахамия.
В Украине будет новое правительство
Как сообщал УНИАН, в среду, 16 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение с должности премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительства.
В новом правительстве Минобороны будет управлять также стратегическими отраслями промышленности.