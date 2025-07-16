Стали известны фамилии почти всех министров будущего правительства.

В политической фракции "Слуга народа" в Верховной Раде объявили состав нового правительства, за которое парламент проголосует на ближайшем заседании.

Как сообщил глава фракции Давид Арахамия в Telegram, состоялось заседание фракции при участии президента Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и первого вице-спикера Александра Корниенко.

"На заседании фракции были представлены кандидаты на должности в Кабмине, которые также присутствовали. Это как новые люди, так и те, кто хорошо зарекомендовал себя на работе в правительстве", - подчеркнул Арахамия.

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В частности, новое правительство будет иметь такой состав:

Юлия Свириденко - премьер-министр Украины;

Михаил Федоров - первый вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации;

Алексей Кулеба - вице-премьер-министр - министр развития инфраструктуры и территорий;

Тарас Качка - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Матвей Бедный - министр молодежи и спорта;

Герман Галущенко - министр юстиции;

Светлана Гринчук - министр энергетики;

Денис Улютин - министр социальной политики, семьи и единства Украины;

Наталья Калмыкова - министр ветеранов Украины;

Игорь Клименко - министр внутренних дел;

Оксен Лисовой - министр образования и науки;

Виктор Ляшко - министр здравоохранения;

Сергей Марченко - министр финансов;

Андрей Сибига - министр иностранных дел;

Алексей Соболев - министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

Денис Шмыгаль - министр обороны.

"Верховная Рада рассмотрит указанные кандидатуры на ближайшем заседании. Консультации по кандидату на должность министра культуры еще продолжаются", - сообщил Арахамия.

В Украине будет новое правительство

Как сообщал УНИАН, в среду, 16 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение с должности премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительства.

В новом правительстве Минобороны будет управлять также стратегическими отраслями промышленности.

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