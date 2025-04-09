Под вечер в среду украинское информационное пространство всколыхнула новость: Роман Насиров (которого многие могли запомнить в клетчатом одеяле в палате Феофании) добровольно мобилизовался в Вооруженные силы Украины. На нее можно было бы не обратить внимание, если бы экс-глава Государственной фискальной службы не обвинялся в получении взятки в семьсот двадцать два миллиона гривен. И не "соскочил" в армию на стадии судебных дебатов (как отмечают прокуроры - почти на финальной стадии, буквально перед оглашением приговора).

Адвокат Насирова уже якобы подал ходатайство об остановке уголовного производства. А сам фигурант дела о топ-коррупции, по данным, обнародованным в СМИ, был назначен на должность сапера первого инженерно-саперного отделения первого инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты группы инженерного обеспечения.

С одной стороны, людей на фронте действительно не хватает (о чем постоянно подчеркивают военные), и не удивительно, когда отдельные осужденные заключают контракты на военную службу в обмен на освобождение от наказания. Но есть большие сомнения, что Роман Насиров действительно окажется на передовой. Возможно, его "служба" будет проходить в Киеве или тыловых районах, но его точно не будет там, где стреляют и где регулярно прилетает.

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С другой стороны, история Насирова вообще может быть попыткой "соскочить" от ответственности. Причем не только для него, а, возможно, и других топ-коррупционеров. Будет себе ездить в военной форме по ресторанам и считать, что победил весь мир.

Учитывая это, законодателю, вероятно, действительно было бы уместно ограничить круг людей, которые могут мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины. Например, если человек находится под следствием по определенным статьям уголовного кодекса. Если стратегическая задача - не допустить возможности, чтобы коррупционеры могли "отскочить" от ответственности, то надо предусмотреть, что обвиняемые с такими статьями (еще и в процессе судебного рассмотрения дел) не могут записаться в ряды ВСУ.

Напомню, сейчас действующее законодательство лишь ограничивает круг топ-чиновников, которые могут мобилизоваться из тюрьмы. В частности не имеют право на мобилизацию осужденные министры и народные депутаты Украины. Однако, получается, что эти ограничения не распространяются на коррупционные дела, особенно, если кто-то сам "пошел в армию" еще до вынесения приговора. На мой взгляд, статус подозреваемого в коррупции все же должен лишить такого человека возможности "отскочить" от ответственности за совершенные преступления.

Также можно было бы предусмотреть вариант мобилизации для топ-коррупционеров только на боевые должности. Но мы прекрасно понимаем, что человеку, который украл, например, десять миллионов долларов, ничего не мешает приобрести себе не боевую должность, скажем, за 200 тысяч долларов.

К сожалению, кто-то из военных тоже может не удержаться перед денежным соблазном (могут "поплыть" и за меньшую сумму). А, как следствие, топ-коррупционер уже не поедет на фронт и никто не проверит, где этот человек на самом деле находится. То есть, как я отметил выше, номинально он может числиться в частях, которые несут службу на передовой, а на самом деле находиться в тылу, еще и получать соответствующее денежное обеспечение, а впоследствии - УБД.