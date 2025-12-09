В то же время, Украина готова к введению энергетического перемирия, если Россия тоже будет к этому готова.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина поддерживает диалог с США по поиску путей прекращения войны, которую Россия ведет против Украины. Вместе с тем, переговоров с Россией нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в комментарии журналистам.

В частности, у президента спросили, чувствуется ли, что Россия относится к переговорам серьезно. "Прежде всего, у нас нет переговоров с Российской Федерацией. Они не проявляют никакой заинтересованности. Но у нас есть диалог с американской стороной, и мы им благодарны за конструктивную работу", - отметил Зеленский.

Кроме того, как добавил глава государства, Украина от России видит только воздушные удары по Украине.

"Мы видим только их удары, удары по нашей энергетике. Люди без электричества. И удары по нашей критической инфраструктуре. Это не говорит о том, что Россия заинтересована в мирном процессе", - подчеркнул Зеленский.

Также президент ответил на вопрос, возможно ли достижение энергетического перемирия.

"Прежде всего, россияне бьют по нашей энергетике и мы абсолютно справедливо отвечаем. И поэтому, если россияне будут готовы к энергетическому перемирию, мы всегда это подчеркивали, что мы готовы. Это очень важно для людей", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, пока Украина и США не нашли общего компромисса по территориальным вопросам в процессе согласования проекта завершения войны. Представители администрации президента США Дональда Трампа настаивают на том, что Украина должна отдать России часть Донецкой области, которую российские оккупанты не могут захватить. Однако, Украина не соглашается с этим.

