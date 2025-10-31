Ермак подчеркнул, что никаких альтернативных мирных планов нет.

Украина совместно с союзниками разрабатывает мирный план, который будет учитывать украинские интересы. Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Ермак, подчеркнув, что это единственный вариант, альтернативных "планов" от отдельных стран не существует.

"В медиа сейчас много сообщений об альтернативных "планах", мол, в США - один, в ЕС - другой, у отдельных стран - еще какие-то. Хочу четко заявить, что это не так. Нет разных планов, из которых мы выбираем. Тем более нет планов, из которых выбирает кто-то другой. Есть рабочие дискуссии по формулировкам, но все партнеры находятся в непрерывной коммуникации", - цитирует Ермака РБК-Украина.

Он отметил, что на выходе будет единый документ, разработанный Украиной и ее партнерами, где будут учитываться украинские интересы.

"Речь идет не о конкуренции инициатив. Речь идет о поиске синергии - Украины, ЕС, США, других партнеров. Конечно, участие США является принципиальным", - сказал Ермак.

При этом он подчеркнул, что президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп, а также европейские лидеры одинаково считают, что любые переговоры должны начинаться с прекращения огня и по текущей линии соприкосновения.

"Все партнеры считают, что для успешной работы дипломатов огонь должен быть остановлен. Мы высоко ценим лидерство президента Трампа как миротворца и считаем, что именно он может помогать Украине достичь справедливого, устойчивого и обеспеченного надежным гарантиями безопасности мира", - сказал глава ОП.

Ермак сообщил, что 3 ноября состоится заседание коалиции желающих в режиме онлайн на уровне советников по национальной безопасности. По его словам, там будут обсуждаться все идеи, чтобы "синхронизировать позиции и наработать дальнейшие шаги":

"Война продолжается здесь, агрессии подверглась Украина - поэтому конечная конфигурация плана о параметрах мирного соглашения будет за нами. Это вопрос справедливости и здравого смысла".

Мирный план для Украины

СМИ сообщали, что европейские государства совместно с Украиной разрабатывают 12-пунктовый план завершения полномасштабной войны по текущей линии фронта.

После того как Россия вслед за Украиной согласится на прекращение огня и обе стороны зафиксируют отказ от территориальных наступлений, план предусматривает возвращение всех депортированных украинских детей, обмен военнопленными, предоставление Украине гарантий безопасности, финансирование восстановления страны и ускоренный путь к вступлению в Европейский Союз

В сентябре президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, готов ли он отдать РФ какую-то территорию ради установления мира, заявил, что Украина не будет идти на территориальные уступки России или обмен территориями.

