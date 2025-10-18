Европейские лидеры были явно озадачены явной переменой в позиции Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом в Белом доме провел телефонный разговор с европейскими лидерами. Как пишет Axios, некоторые из них, по словам источника, присутствовавшего на телефонной конференции, были озадачены явной переменой в позиции Трампа.

"Во время телефонного разговора премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил совместно с США разработать новый мирный договор для Украины – по принципу плана Трампа из 20 пунктов для сектора Газа", - пишет издание.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил провести срочную повторную телефонную встречу между европейскими советниками по национальной безопасности в выходные.

Также Axios указывает, что вскоре после разговора лидеры начали делать скоординированные заявления в поддержку Украины.

Так, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент Зеленский имеет полную поддержку Германии и союзников на пути к миру.

"После его встречи с президентом Трампом мы скоординировались и будем сопровождать следующие шаги. Сейчас Украине необходим план мира", - написал он.

Премьер Британии Кир Стармер также подтвердил "непреклонную поддержку Украины в условиях российской агрессии", подчеркнув необходимость добиться справедливого и продолжительного мира.

"Мы твердо поддерживаем Украину. Это подразумевает военную и финансовую помощь, гарантии безопасности, прекращение огня и мирный процесс. Работа продолжается. Никто не хочет окончания этой войны больше, чем украинцы", - подчеркнул президент Финляндии Александр Стубб.

Такие единодушные заявления - "это явный признак того, что встреча с Трампом не увенчалась успехом", - отмечает издание.

Встреча Трампа и Зеленского - новости

По данным источников Axios, встреча Трампа и Зеленского была жесткой и непростой. Трамп сделал несколько резких заявлений во время встречи, и в некоторые моменты разговор был довольно эмоциональным.

При этом Трамп заявил Зеленскому, что не намерен поставлять Украине ракеты большой дальности "Томагавк", по крайней мере, сейчас. Да и в принципе не взял на себя никаких обязательств по поставке оружия, на что рассчитывал украинский президент.

