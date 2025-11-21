Секретарь СНБО отмечает, что публикации в СМИ о якобы "согласовании" или "изъятии пунктов" плана не имеют ничего общего с реальностью.

Украинская сторона внимательно изучает все предложения партнеров, ожидая такого же корректного отношения к украинской позиции. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров написал в Facebook по поводу "мирного плана".

По его словам, в Киеве продолжается работа с американской делегацией. Он уточнил, что во время командировки в Соединенные Штаты его задача была технической - организация встреч и подготовка диалога.

"Никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не предоставлял. Это не входит в мои полномочия и не соответствует процедуре", - подчеркнул он.

Умеров добавил, что вчера, 20 ноября, состоялся разговор президента Украины с американской делегацией, уполномоченной президентом США Трампом.

"Сегодня эта работа продолжается в Киеве уже на техническом уровне между командами. Мы внимательно изучаем все предложения партнеров, ожидая такого же корректного отношения к украинской позиции", - отметил Умеров.

При этом подчеркнул, что публикации в СМИ о якобы "согласовании" или "изъятии пунктов" из мирного плана "не имеют ничего общего с реальностью".

"Это примеры непроверенной информации, которая возникла вне контекста консультаций. Мы взвешенно прорабатываем предложения партнеров в рамках неизменных принципов Украины - суверенитет, безопасность людей и справедливый мир", - добавил секретарь СНБО.

"Мирный план" США - что известно

Как сообщал УНИАН, российско-американский "мирный план" среди прочего предусматривает провозглашение русского языка официальным в Украине, а также возобновление работы Русской православной церкви на подконтрольной Киеву территории.

Издание Financial Times со ссылкой на информированные источники отмечает, что, согласно этому плану, Украина должна уступить Донбасс, включая еще не оккупированные территории; сократить численность ВСУ вдвое; сократить военную помощь США Украине; признать русский язык официальным государственным в Украине; предоставить официальный статус местной ветви Русской православной церкви.

Как отмечает издание, "мирный план" находится на начальной стадии разработки, но уже был передан Киеву на этой неделе специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом через секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

