Украинские и европейские представители вздохнули с облегчением после попыток смягчить внезапный, благоприятный для Кремля "мирный план" президента Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что над всей этой дипломатической суетой висит неприятный факт: всё в конечном счёте зависит от того, что президент России Владимир Путин готов принять.

Российский лидер дал понять, что он готов продолжать войну - несмотря на большие потери на поле боя и экономические трудности внутри страны - с целью заставить Украину согласиться на требования, которые фактически подчинят её России.

По словам аналитиков, ситуация на земле даёт Путину мало причин смягчать свои условия: Украина теряет территории всё быстрее, у неё заканчиваются деньги и солдаты, а терпение Соединённых Штатов также на исходе.

Для российского лидера ожидание более масштабного украинского коллапса может принести ещё большие уступки.

"Суть его войны - ослабить Украину", - считает старший научный сотрудник Центра Карнеги "Россия-Евразия" Татьяна Становая.

Бомбя украинскую инфраструктуру и постепенно занимая новые территории, российский лидер, по ее словам, уверен, что получит желаемое:

"Если не сейчас, то через шесть месяцев; если не через шесть месяцев, то через год. Путин, возможно, и не великий стратег, что подтверждает его первоначальную серьёзную недооценку способности Украины сдерживать российские силы. Но он прекрасно понимает, что в войне сейчас имеет преимущество".

Отмечается, что Москва отвергла европейские встречные предложения, циркулировавшие в последние дни, назвав их "непродуктивными", и дала понять, что любой план, который отходит от базовых договорённостей, достигнутых США и Россией на саммите в Аляске, будет с самого начала обречён.

Есть признаки того, что Путин даже не согласился бы на исходный 28-пунктный план, вызвавший волну критики из-за его пророссийского уклона.

На какие уступки готова РФ

Издание пишет, что ограничения на военную мощь Украины были гораздо мягче тех, что Москва предлагала на провалившихся переговорах в 2022 году. Американский план вообще не предусматривал ограничений на украинские вооружения. И он содержал пункт об использовании замороженных российских суверенных активов в Европе для восстановления Украины. Все эти положения могут стать серьёзными препятствиями для Путина.

"Хотя Путин говорит, что готов продолжать войну, российский лидер также стремится наладить более глубокие отношения с Трампом, что может принести ослабление санкций, экономическое сотрудничество и более широкие геостратегические выгоды", - сказано в статье.

Аналитики считают, что российский лидер заинтересован в такой перспективе, но не поступится своими ключевыми военными целями ради её достижения.

Москва, возможно, надеется, что если очередной раунд дипломатии не приведёт к мирному соглашению, это подтолкнёт США к прекращению всей поддержки Украины, что может ускорить её распад. Макс Бергман, директор программы по Европе, России и Евразии Центра стратегических и международных исследований, сказал:

"Путин всё ещё хочет получить всё. Но главное, чего он хочет, чтобы Украина находилась в его орбите. А если он не может получить Украину, то никто не должен её получить".

По его словам, аналогичные дипломатические всплески в этом году уже сходили на нет.

"В некотором смысле это как карусель, каждая инициатива вызывает бурную активность, создаёт ощущение движения, но в конце концов всё останавливается, и вы выходите там же, где и были, - война просто продолжается", - заключил он.

"Мирный план" США - последние новости

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в любой момент готов быть на встрече с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения наиболее чувствительных вопросов "мирного плана".

По его словам, для Украины важно разделять официальные документы и все, что происходит вокруг них. Он напомнил, что есть позиция администрации США по мирному плану, который Украина обсуждает на нескольких площадках с американцами и европейцами.

