Большинство положений плана были написаны Виткоффом и Кушнером до консультаций с представителями России и Украины

США начали разработку "мирного плана" по Украине в октябре, после приказа президента Дональда Трампа своей команде по национальной безопасности разработать план прекращения российско-украинской войны так же, как они остановили боевые действия в секторе Газа. Издание The Wall Street Journal рассказало, как создавался план и кто оказал наибольшее влияние на конечный документ.

Начало работы

По данным источников издания, первый проект плана начали писать посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время обратного перелёта с Ближнего Востока, на волне успеха после заключения соглашения между Израилем и ХАМАС, и работали над документом на протяжении месяца.

По данным источников при этом Виткофф и Кушнер опирались на информацию, полученную от кремлёвского инсайдера. Высокопоставленный украинский чиновник также организовал как минимум два телефонных разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Обсуждения с Россией

При этом значительный вклад в разработку плана сделал спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев, который также имеет давние отношения с Кушнером:

"Представители США привезли документ в Майами в выходные перед Хэллоуином, где провели с Дмитриевым три дня интенсивных обсуждений. По словам источников, у всех троих были схожие взгляды на то, как должно выглядеть предложение, хотя у Дмитриева были гораздо более конкретные идеи".

При этом, как отмечается в статье, Виткофф, беседуя с американскими и иностранными официальными лицами и изучая разведывательные оценки, пришёл к выводу, что Украина находится в более слабом военном положении, и ей необходимо будет пойти на большие уступки, чем Москва, в мирном соглашении, чтобы иметь хоть какую-то надежду на прекращение войны Кремлём.

В свою очередь, Дмитриев настаивал на том, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО и должна полностью вывести войска из Донбасса и других территорий, на которые претендует Россия. Дмитриев также предложил США и России подписать экономические соглашения в области искусственного интеллекта, энергетики и многих других областях.

Участие Украины

По данным источников, когда Виткофф и Кушнер пригласили советника президента Украины по национальной безопасности Рустема Умерова в Майами, чтобы показать ему план, он прямо заявил им, что это выгоднее для России, чем для Украины. Он порекомендовал связаться с Зеленским по телефону, чтобы его проинформировать.

16 ноября Кушнер и Виткофф ознакомили украинского президента с планом, пишет WSJ. Зеленский поблагодарил их и Трампа за их усилия по достижению мирного соглашения. Он пообещал связаться с ними, изложив свои соображения, и сказал, что над планом нужно поработать. В те выходные Зеленский провел второй телефонный разговор с Умеровым и Виткоффом:

"При этом, по данным источников, большинство положений плана были написаны Виткоффом и Кушнером до консультаций с представителями России и Украины".

Раскрытие плана

Государственному секретарю Марко Рубио передали копию плана в Белом доме во время визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в Вашингтон 18 ноября. По словам официальных лиц, Рубио знал об инициативе Виткоффа-Кушнера, но не знал всего объема того, что они подготовили до этого.

После того, как были обнародованы детали плана, Белый дом столкнулся с внезапным кризисом из-за односторонних условий. По словам чиновников, Рубио пришлось отвечать на звонки разгневанных европейских чиновников и законодателей.

Законодатели сообщили журналистам на конференции, что Рубио сообщил им, что на первоначальный проект повлиял некий россиянин, не назвав имени Дмитриева. Он также сообщил, что план включает в себя элементы, предложенные Умеровым и другими украинскими чиновниками.

Однако позже Рубио опроверг это утверждение.

"Автором мирного предложения являются США", — заявил он в заявлении, добавив: "Оно основано на предложениях российской стороны. Но оно также основано на предыдущих и текущих предложениях Украины".

Рубио, Виткофф и Кушнер в спешном порядке организовали встречу с украинскими и европейскими официальными лицами в Женеве и согласовали изменения в плане, чтобы сделать его более приемлемым для Киева, включая увеличение предельного размера украинских вооружённых сил и исключение положений, запрещающих членство Украины в НАТО. При этом они обещают, что окончательный мирный план обеспечит достижение основных целей Украины.

Мирный план - последние новости

The Telegraph писал, что Трамп и Зеленский готовятся к решающим переговорам по мирному плану. Журналисты сообщили, что прямые переговоры могут начаться уже на этой неделе, и, по неподтвержденным данным, Зеленский может посетить Вашингтон.

Также СМИ сообщают, что секретарь армии США Дэн Дрисколл прибыл в понедельник в Абу-Даби для проведения переговоров с представителями Украины и российской делегацией.

