В войне в Украине наступает переломный момент, - Сибига

В настоящее время давление на Москву только усиливается, отметил министр.

В войне России против Украины наступает "переломный момент". Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время неформального заседания Совета Украина–НАТО в Хельсингборге.

Он подчеркнул, что Украина не просто просит о помощи, а является партнером для стран НАТО.

"Украина больше не просто просит о пожертвованиях; мы являемся участником в обеспечении безопасности, донором и партнером, готовым делиться своим опытом с союзниками. Увеличение расходов на оборону – это гарантия мира", – отметил украинский министр.

Он призвал каждого члена НАТО внести вклад в оборону Украины.

"Эта инвестиция принесет самый большой мирный дивиденд в нашей жизни", – подчеркнул дипломат.

Также Сибига подчеркнул, что "давление на Москву растет" и что наступает "переломный момент войны".

"Украина держит линию, и человеческие ресурсы России больше не являются решающим преимуществом. Чтобы достичь мира, мы должны сосредоточиться на трех ключевых элементах: дипломатии, давлении и силе", – сказал министр и добавил, что нужен новый импульс в усилиях ради мира.

С конца февраля переговоры о прекращении войны в Украине временно приостановились. США переориентировали внимание на ситуацию на Ближнем Востоке, начав войну против Ирана.

В последнее время и в США, и в Украине признали, что переговоры зашли в тупик.

Недавно CNN написало, что во время визита в Пекин президента США Дональда Трампа китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что российский диктатор Владимир Путин может пожалеть о вторжении в Украину, и новые тенденции на поле боя свидетельствуют о том, что он прав.

