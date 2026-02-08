В нынешних условиях переговоры о прекращении войны невыгодны Украине, - нардеп Костенко

А вот если Украина продержится до весны, тогда, по словам нардепа, "уже будет совсем другой расклад".

В тех условиях, в которых Украина находится в настоящее время, вести переговоры о прекращении войны с РФ невыгодно.

Об этом в интервью DW сказал Роман Костенко, народный депутат от "Голоса", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Он отметил, что основной вопрос - это вопрос территорий.

"У украинской делегации стоит вопрос не отдавать территории. У россиян стоит вопрос забрать эти территории", - отметил парламентарий.

На вопрос, как сделать так, чтобы мирные переговоры были выгодными именно для Украины, Костенко подчеркнул: "В тех условиях, в которых мы находимся сейчас, переговоры являются невыгодными для Украины".

Он добавил, что "если мы продержимся до весны, то это уже будет совсем другой расклад", ведь "уже не будет такого давления".

Костенко также подчеркнул, что остановка россиян на поле боя, уничтожение хотя бы 80-90% их дронов в полях, при пересечении украинских границ, "это уже не будет вопрос "отдайте нам территории"".

"Будет совсем другое, когда Украина скажет: "А отдайте нам АЭС, а отдайте нам Кинбурнскую косу, потому что нам нужно освободить порты... Отдайте нам новую Каховку, потому что это наша территория, нам нужно снова восстановить плотину"... Это были три ключевые точки, которые еще раньше, до того, как Россия захотела забрать территорию Донецка, - эти вопросы всегда были дискуссионными", - сказал депутат.

Переговоры с РФ: вопрос территорий

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что Украина и Россия при посредничестве США пока не пришли к общему видению возможности создания на Донбассе свободной экономической зоны.

В то же время даже при условии реализации такой свободной экономической зоны на Донбассе, Украина никогда не признает его российским.

