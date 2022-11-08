Французский лидер отметил, что Киев должен решить, когда вернуться к переговорам.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в какой-то момент придется вернуться за стол переговоров с Россией. Впрочем, время и условия должна диктовать Украина.

"Я со своей стороны, как и раньше, убежден и предполагаю, что даже сейчас, в какой-то момент, нам придется вернуться за стол переговоров", - сказал Макрон во время пресс-конференции в Египте на саммите COP27, который транслировался в эфире TF1 INFO.

Французский лидер добавил, что к переговорам следует возвращаться "на условиях и в сроки, которые будут выбраны Украиной". По его убеждению, было бы поспешно выдвигать какие-то совершенно радикальные условия для переговоров ввиду "высокой напряженности на местах".

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"Нынешний контекст не позволяет давать оперативные разъяснения по этому поводу", - добавил Макрон.

Позиция Макрона относительно войны в Украине

Президента Франции Макрона часто критиковали за то, что он продолжает звонить российскому диктатору Путину. Кроме того, он сделал несколько скандальных заявлений относительно войны в Украине.

В частности, недавно французский лидер заявил, что Франция не ответит ядерным оружием, если Россия нанесет тактический ядерный удар по Украине.

"Наша доктрина опирается на коренные интересы нации. Они четко определены и не будут затронуты напрямую, если, например, произойдет баллистическая ядерная атака в Украине, регионе", - заявил Макрон.

При этом лидер Франции отметил, что о рисках ядерного удара по Украине нехорошо говорить слишком много, добавив, что "сдерживание работает".

Макрона раскритиковал экс-президент Франции Франсуа Олланд. По его словам, французский лидер нарушил надежность ядерного сдерживания.

Вице-президент Комитета по обороне Национальной ассамблеи (нижней палаты французского парламента) Жан-Луи Тьерио заявил, что "едва не упал со стула", услышав заявление Макрона.

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