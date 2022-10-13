Фрацузский лидер исключил такой сценарий.

Франция не ответит ядерным оружием, если Россия нанесет тактический ядерный удар по Украине.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в прямом эфире France 2.

"Наша доктрина опирается на коренные интересы нации. Они четко определены и не будут затронуты напрямую, если, например, произойдет баллистическая ядерная атака в Украине, регионе", - заявил Макрон.

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При этом лидер Франции отметил, что о рисках ядерного удара по Украине нехорошо говорить слишком много, добавив, что "сдерживание работает".

"РФ имеет ядерное оружие. Так же, как и Франция. Наша доктрина по этому вопросу является четкой. Сдерживание работает. Чем меньше мы об этом говорим, тем меньше мы раздуваем угрозу и тем больше к нам доверия. Слишком много людей говорят об этом", - добавил он.

Ядерные угрозы Путина-что известно

21 сентября российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Этому следовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики соглашаются с утверждением, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

Вместе с тем в украинской разведке предполагают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями" если Путин на это решится.

В целом, по мнению Института изучения войны, существует лишь два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированного удара по всей Украине. Однако ни один из них не даст России реального преимущества на поле боя, поскольку ВС РФ в нынешнем состоянии просто не способны вести бой в пораженной радиацией зоне, а сами удары не позволят полностью захватить Украину.

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