Ранее французский лидер призвал Киев и Москву вернуться за стол переговоров.

Мир в Украине возможен, но такое решение должен принимать Киев.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на форуме "Призыв к миру" в Риме, пишет Le Figaro.

Французский лидер подчеркнул, что "мир возможен" тогда, когда украинцы "так решат".

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"Поэтому не позволим сегодня, чтобы Россия захватила мир силой", – подчеркнул он.

По его словам, Запад помогает Украине оружием, "чтобы в определенный момент украинский народ смог выбрать мир на тех условиях, которые решил он".

"Мир будет создан с врагом за столом переговоров", – отметил Макрон.

Ранее на саммите ЕС в Брюсселе Макрон публично призвал Украину и Россию вернуться к переговорному процессу "как можно быстрее".

Позиция Макрона относительно войны в Украине

Президента Франции Макрона часто критиковали за то, что он продолжает звонить российскому диктатору Путину. Кроме того, он сделал несколько скандальных заявлений относительно войны в Украине.

В частности, недавно французский лидер заявил, что Франция не ответит ядерным оружием, если Россия нанесет тактический ядерный удар по Украине.

"Наша доктрина опирается на коренные интересы нации. Они четко определены и не будут затронуты напрямую, если, например, произойдет баллистическая ядерная атака в Украине", - заявил Макрон.

При этом лидер Франции отметил, что о рисках ядерного удара по Украине нехорошо говорить слишком много, добавив, что "сдерживание работает".

Макрона раскритиковал экс-президент Франции Франсуа Олланд. По его словам, французский лидер нарушил надежность ядерного сдерживания.

Вице-президент Комитета по обороне Национальной ассамблеи (нижней палаты французского парламента) Жан-Луи Тьерио заявил, что "едва не упал со стула", услышав заявление Макрона.

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