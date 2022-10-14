Французского лидера критикуют влиятельные мировые политики.

Президент Франции Эммануэль Макрон попал в скандал после того, как раскрыл ответ его страны на возможный ядерный удар РФ по Украине.

Об этом пишет Politico.

Макрона раскритиковал экс-президент Франции Франсуа Олланд. По его словам, французский лидер нарушил надежность ядерного сдерживания.

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"Надежность ядерного сдерживания заключается в том, чтобы не говорить, что именно мы должны были бы сделать", - прокомментировал Олланд, отметив, что лучше говорить как можно меньше и быть готовым сделать как можно больше".

Вице-президент Комитета по обороне Национальной ассамблеи (нижней палаты французского парламента) Жан-Луи Тьерио заявил, что "едва не упал со стула", услышав заявление Макрона.

"Это политическая ошибка. Один из принципов ядерного сдерживания - держать неопределенность по поводу того, что государство считает жизненно важными интересами", - прокомментировал он.

Заместитель руководителя аналитического центра "Фонд стратегических исследований" Бруно Тертрэ заявил, что Макрон не должен был "играть в эту игру".

"В любом случае Путин должен знать, что он проиграет", - добавил эксперт.

Как пишет The Telegraph министр обороны Британии Бен Уоллес обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в том, что он "раскрыл карты" в словесной ядерной войне между президентом РФ Владимиром Путиным и Западом.

"Мы считаем, что если бы Россия применила ядерное оружие, это имело бы серьезные последствия для России. Это было бы нарушением табу 1945 года О применении ядерного оружия. И это оставило бы его невероятно изолированным во всем мире", - сказал Уоллес.

Как пишет газета со ссылкой источники в НАТО, комментарии Макрона угрожают "принципам сдерживания". "Мы не прибегаем к деталям сценариев", - отметили в Альянсе.

Что сказал Макрон о возможном ядерном ударе РФ по Украине?

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция не ответит ядерным оружием, если Россия нанесет тактический ядерный удар по Украине.

"Наша доктрина опирается на коренные интересы нации. Они четко определены и не будут затронуты напрямую, если, например, произойдет баллистическая ядерная атака в Украине, регионе", - заявил Макрон.

При этом лидер Франции отметил, что о рисках ядерного удара по Украине нехорошо говорить слишком много, добавив, что "сдерживание работает".

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