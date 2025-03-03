Также президент Украины поделился, готов ли он вернуться к обсуждению сделки о добыче полезных ископаемых с США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в то, что отношения с президентом США Дональдом Трампом все еще можно спасти даже после их ссоры в Овальном кабинете.

Об этом украинский лидер сообщил журналистам по итогам саммита по Украине в Лондоне, пишет Reuters.

"Что касается спасения отношений (с Трампом - УНИАН), я думаю, что наши отношения будут продолжаться", - сказал он.

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Отмечается, что Зеленский в разговоре с журналистами подчеркнул, что переговоры должны продолжаться за закрытыми дверьми.

"Я не думаю, что это правильно, когда такие обсуждения полностью открыты... Формат того, что произошло, я не думаю, что это принесло что-то положительное или дополнительное для нас как партнеров", - добавил он.

Также Зеленский в разговоре с журналистами заявил, что США вряд ли прекратят помощь Украине, так как Трамп не хочет помогать российскому диктатору Владимиру Путину. Тем не менее он заверил, что по-прежнему готов к любым вызовам, которые могут возникнуть.

Говоря о сделке о полезных ископаемых, президент Украины заявил, что по-прежнему готов подписать это соглашение с США. Он считает, что Вашингтон также готов к этому.

В агентстве напомнили, что в ходе визита Зеленского в Белый дом между ним, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возник конфликт, который привел к тому, что встреча была завершена досрочно. Тогда президент США обвинил украинского лидера в том, что он якобы не проявляет достаточно благодарности за предоставленную американскую помощь и поставил под сомнение поддержку Украины со стороны Вашингтона.

Конфликт Зеленского и Трампа - важные новости

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо похвалил президента Украины Владимира Зеленского за "четкость" во время спора с главой Белого дома Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что правильное понимание фактов является основой всего.

Кроме того, в Bild писали, что Трамп "срежиссировал" ссору перед камерами, чтобы унизить Зеленского публично. В издании считают, что сперва вице-президент США Джей Ди Вэнс и Трамп раздразнили украинского лидера, а потом "укусили".

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