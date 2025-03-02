Пока не известно, был ли британский король возмущен одеждой украинского президента, как был возмущен Трамп позавчера.

Президент Украины Владимир Зеленский только что встретился с королем Соединенного Королевства Чарльзом Третьим. Как пишет Sky News, встреча состоялась в поместье Сандрингем в Норфолке.

"Примерно час назад Зеленский прилетел на вертолете из Ланкастер-Хауса в Лондоне в обширное поместье, где Король и Королева проводят много времени. Когда он прибыл, его встретил король", - говорится в сообщении.

Мужчины коротко пообщалась и дали фотографам возможность сделать несколько фотографий, прежде чем зайти внутрь.

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Визит Зеленского в Британию

Как писал УНИАН, в пятницу Владимир Зеленский должен был провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, но все сорвалось в последний момент, когда два президента устроили невиданный спор в прямом эфире. По данным СМИ, американского лидера якобы разозлило, что украинский президент прибыл на встречу не в формальном костюме. С начала полномасштабного вторжения Зеленский таких костюмов не носит, чтобы подчеркнуть, что страна находится в состоянии войны.

После скандала Зеленский покинул США и прибыл в Великобританию, где премьер Кир Стармер созвал срочный саммит европейских стран, чтобы согласовать увеличение помощи Украине. По первым заявлениям похоже, что переговоры в Лондоне прошли гораздо успешнее, чем в Вашингтоне.

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