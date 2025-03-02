Сперва Вэнс и Трамп раздразнили Зеленского, а потом "укусили".

Скандал на встрече президентов США и Украины был срежиссирован Дональдом Трампом при участии вице-президента Джей Ди Вэнса. Их целью было унизить Владимира Зеленского публично, для чего и была позволена прямая трансляция. Об в этом в комментарии Bild заявил профессор международной политики из Кёльнского университета Томас Йегер.

"Трамп и Вэнс хотели унизить Зеленского. Вот почему они устроили прямую трансляцию этого зрелища. Сначала они его дразнили, а потом укусили", — отметил он.

По мнению Йегера, Трамп пытается убедить американцев, что Украина ведет себя неблагодарно и потому "недостойна" дальнейшей помощи. Сторонники Трампа уже в восторге от этой идеи, но остальная Америка пока этому сопротивляется, говорит аналитик.

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Йегер отметил, что Трамп отталкивает от США союзников, приобретенных за последние 80 лет, и в целом подрывает доминирующее положение США в международной политике. Взамен американский президент идет на сближение с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Трамп считает, что нашел в Путине друга, но тот его просто использует", — подчеркнул эксперт.

Реакция на ссору Зеленского и Трампа

Как писал УНИАН, попытка Трампа публично унизить Зеленского вызвала ответную реакцию украинцев. Просевшие за три года рейтинги поддержки президента в Украине снова выросли, ему высказывают одобрение даже те, кто за него не голосовал.

Также мы рассказывали, что скандал в Овальном кабинете подстегнул европейских партнеров Украины. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна вместе с Францией будут работать с Украиной над новым мирным планом, который представят США.

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