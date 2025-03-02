Канадский премьер подчеркнул, что правильное понимание фактов является основой всего.

Во время скандального спора в Овальном кабинете Белого дома президент Украины Владимир Зеленский поступил правильно, когда пытался разъяснить двум руководителям США ситуацию с войной в Украине. Такое мнение высказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, которого цитирует The Guardian.

"Важно при каждой возможности излагать факты как можно четче", - подчеркнул Трюдо, объясняя, почему он одобряет поведение Зеленского в Вашингтоне.

Канадский премьер подчеркнул, что в 2022 году Россия вторглась в Украину не впервые: она нарушила уже существующее перемирие, достигнутое ранее. При этом Трюдо отмечает, что Россия могла бы закончить войну хоть завтра, если бы просто прекратила атаковать.

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"В пятницу в Овальном кабинете президент Зеленский во многих словах отметил, что Владимир Путин является лжецом и преступником, и его обещаниям в любой форме нельзя доверять, потому что он снова и снова демонстрировал, что нарушит любые договоренности. Я поддерживаю Владимира Зеленского и я поддерживаю народ Украины", - пояснил Трюдо.

Ссора Зеленского и Трампа: реакция мира

Как писал УНИАН, профессор международной политики из Кельнского университета Томас Егер Трамп считает, что Трамп срежиссировал ссору перед камерами, чтобы унизить Зеленского публично. Сперва Вэнс и Трамп разозлили Зеленского, а потом "укусили".

Также мы рассказывали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с Владимиром Зеленским в Лондоне на следующий день посоветовал ему наладить отношения с Трампом. По мнению Стармера, любой мир не будет длительным без гарантий США.

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