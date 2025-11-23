Он заверил, что вместо земель Украина получит гарантии безопасности. И вообще, по его словам, план будет таким, что украинцы просто не смогут от него отказаться.

Украине надо держать такую позицию перед своим народом, но стране придется принимать сложные решения относительно территориальных уступок России для прекращения войны.

Так спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прокомментировал слова заместителя постпреда Украины при ООН Кристины Гайовишин, которая отметила, что украинская земля не продается, передает Fox News.

К тому же Келлог заверил, что команда Трампа, вместе с представителями России подготовила такой "мирный план", который Украине "будет трудно отклонить", поскольку он содержит гарантии безопасности.

"Мы знаем, я и Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев из России, украинцы вовлечены, и мы пришли к предложению, которое им будет очень трудно отклонить... Есть вещи, которые надо немного изменить, но это делается во время переговоров, и президент это понимает. Я думаю о конечном результате, и считаю, что рамки для достижения согласия уже есть", - прокомментировал Келлог.

Спецпредставитель при этом предположил, что россияне выдвинут свои правки к плану.

"Мирный план" США и РФ по Украине

Трамп решил применить агрессивный график прекращения войны в Украине и оказывает беспрецедентное давление на Украину. Из-за этого он назначил министр армии США Дэна Дрисколла - друга и бывшего одноклассника вице-президента Джей Ди Вэнса - своим новым спецпредставителем, в задачи которого будет входить активное продвижение "мирного плана".

Вчера украинский президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с США и РФ. В состав делегации для консультаций, которые пройдут в Швейцарии, вошли 9 высокопоставленных чиновников. Делегацию Украины возглавил Ермак.

