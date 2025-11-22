Группа американских генералов прилетит в Москву в конце следующей недели, чтобы обсудить "мирный план" с Кремлем.

Президент США Дональд Трамп придерживается "агрессивного графика" прекращения войны в Украине и намерен оказать беспрецедентное давление на Киев.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на американские официальные лица. Один из американских чиновников, отвечая на вопрос, могут ли США прекратить обмен разведданными или материально-техническую поддержку, если Киев не подпишет план, заявил:

"Украинцам было ясно дано понять, что США ожидают от них согласия на мирный план. Любые изменения будут решаться самим президентом".

Видео дня

Выступая в Белом доме, Трамп повторил, что рассчитывал на гораздо более быстрое завершение войны, учитывая его хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, добавив: "Для танго нужны двое".

А вот о поводу Зеленского глава Белого дома сказал следующее: "Ему это должно понравиться, а если не понравится, то, знаете ли, им следует просто продолжать бороться… в какой-то момент ему придется с чем-то смириться".

В свою очередь Зеленский заявил, что будет спокойно и конструктивно работать с Вашингтоном над планом, "предлагая альтернативы".

Издание отметило, что в Киеве побывала делегация высокопоставленных военных чиновников США во главе с министром армии Дэном Дрисколлом и провела переговоры с Зеленским.

Издание указало, что Трамп назначил Дрисколла - друга и бывшего одноклассника Вэнса - своим новым "специальным представителем". По данным американских источников, группа американских генералов прилетит в Москву в конце следующей недели, чтобы обсудить "мирный план" с Кремлем.

Один из близких к Кремлю людей заявил, что, хотя Путину "понравились" общие контуры "мирного пална", он все равно не отвечает другим требованиям Кремля. К ним относятся юридически обязывающая гарантия нерасширения НАТО на восток, а также закрепление нейтрального статуса Украины в ее Конституции.

Что касается потенциального членства в ЕС, источник заявил, что Москва рассмотрит его только при условии исключения военной составляющей, приведя в пример австрийскую модель нейтралитета.

Издание также написало о том, что реакция украинского общества на новый "мирный план" была крайне негативной. Люди по-разному отвергали на него, считая его однобоким и равносильным безоговорочной капитуляции Украины.

План также не нашел отклика у высокопоставленных европейских комментаторов. Констанце Штельценмюллер из Института Брукингса назвала его проект "ужасающим", а содержание "возмутительным".

В случае принятия он приведет к тому, что РФ станет "главным хищником в Европе", отметила она. "Это действительно знаменует собой полную аннексию дипломатии", - написала она в X.

"Мирный план" Трампа и Путина

Новыы план был разработан Кириллом Дмитриевым, посланником Путина, и Стивом Уиткоффом, спецпредставителем Трампа, во время встречи в Майами. Европа и Украина были исключены из обсуждений.

Новый "мирный план" для Украины авторства Уиткоффа стал ударом для европейцев, которые считали, что Трамп все таки понял, что Путину нельзя доверять.

Высокопоставленный европейский чиновник заявлял, что это всего лишь список "пунктов, чтобы удовлетворить Путина", и что это очень плохой план.

Вас также могут заинтересовать новости: