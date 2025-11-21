Федоренко отметил, что стратегические цели РФ остаются неизменными, она хочет уничтожить Украину.

В последние дни в украинских и западных медиа распространяются новости о "мирном плане" по завершению войны РФ против Украины. Но этот документ никто не видел, и верить версиям относительно сроков завершения войны, которые звучат на этом фоне, однозначно не стоит.

Такое заявление сделал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко на своей странице в Facebook. Однако, по его словам, сквозь этот "военно-политический туман" можно проследить, что инициированный Украиной дипломатический процесс оживляется.

"В Киев прибыли представители Вашингтона. Впереди – обмен различными точками зрения, цель которых – найти общий язык и определить пункты, вокруг которых возможно построить конструктивный диалог. Единственный реалистичный прогноз на ближайшую перспективу: восстановление обмена пленными с РФ до Нового года. К любой другой информации надо относиться максимально скептически", – добавил он.

Видео дня

Комментируя материалы СМИ с громкими заголовками о "мирном плане", Федоренко заявил, что надо обратить внимание на источники информации – это анонимные собеседники тех или иных международных изданий. Он говорит, что когда речь идет о таких источниках, медиа "информирует свою аудиторию о том, что статус информации сомнительный". Затем эти статьи подхватывают другие СМИ, и именно так, пишет Федоренко, работают информационные вбросы.

"Это не значит, что "анонимов" среди чиновников и дипломатов в разных странах не существует. Они существуют, но сливают инфу, как правило, не для объективного информирования общества, а со скрытой целью. Например, для того, чтобы лоббировать собственные интересы, прощупать реакцию общественности на будущие решения или подготовить почву для того или иного события. Как – вариант для того, чтобы деморализовать часть общества", – продолжил он.

Командир не исключает, что за такими "анонимными собеседниками" могут торчать уши "друзей Кремля". И тогда речь идет об информационно-психологической операции врага на международном уровне.

Он пояснил, что оригинал созданного Уиткоффом и Дмитриевым "плана" не видел никто, и эта бумажка не имеет никакого юридического статуса. Федоренко также напомнил о существовании еще одного мирного плана – его разрабатывали Украина и представители ЕС, однако полного содержания документа мы также не знаем.

"Нельзя исключать, что в будущем из двух "планов" родится один. А возможно, не родится. Это зависит от того, достигла ли Россия того уровня военного и экономического истощения, чтобы поставить на паузу горячую фазу войны, или снова морочит голову президенту США, чтобы отсрочить введение новых санкций. По состоянию на сейчас обе версии, как говорят аналитики, имеют право на существование", – акцентировал военный.

Федоренко отметил, что стратегические цели РФ остаются неизменными: Москва хочет стереть Украину с политической и этнографической карт мира. И поэтому в любое такое соглашение Кремль будет пытаться заложить "бомбу замедленного действия".

Украина же должна противодействовать этому сценарию. И эта внешнеполитическая игра, не закончится ни за день, ни за неделю, ни за месяц, считает он.

"Единственная дипломатия, которую сразу понимает оккупант – дипломатия оружия. Все остальное – информационное сопровождение и "юридическое оформление" ситуации на фронте. Поэтому наша задача неизменна: уничтожать живую силу противника на линии боевого соприкосновения, наносить удары по военной машине внутри РФ, а также противостоять различным ИПСО и другим гибридным спецоперациям. Другого выхода нет, на кону – государство, на кону – наше право жить на своей земле", – констатировал командир отдельного полка беспилотных систем.

"Мирный план" для Украины: что надо знать

В СМИ появились сообщения о том, что Россия и США тайно готовят план для завершения войны в Украине. В нем говорится об отказе Украины от Донбасса, вступлении в НАТО, сокращении численности ВСУ, а также предоставлении русскому языку статуса государственного.

В целом этот план якобы насчитывает 28 пунктов. В то же время отмечается, что документ не является окончательным.

В Белом доме подчеркивали, что для разработки плана представители США сотрудничали как с Украиной, так и с Россией. Понимание договоренностей по мирному урегулированию в Украине как односторонних территориальных уступок пресс-секретарь назвала неправильным.

Вас также могут заинтересовать новости: