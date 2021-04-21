17 февраля правительство продлило действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года.

Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 июня 2021 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, карантина. Этот режим в первую очередь касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии", - сказал он.

Карантин в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 17 февраля Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля, установив его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения COVID-19.

Согласно принятому решению, предусматривается продление для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 30 апреля и установление в целом в стране или на территории регионов «зеленого», «желтого», «оранжевого» или «красного» уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.

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Автор: Леся Лещенко