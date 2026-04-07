Умер бывший министр финансов Игорь Митюков

На 74-м году жизни скончался бывший вице-премьер-министр и министр финансов, украинский политический и государственный деятель Игорь Митюков.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов Украины. Отмечается, что политик умер 7 апреля 2026 года.

"Митюков был патриотом и посвятил служению Украине большую половину своей жизни. После успешной работы в финансовом секторе был назначен заместителем председателя Национального банка, работал вице-премьер-министром по вопросам финансовой и банковской деятельности, министром финансов Украины в составе четырех правительств подряд", – говорится в сообщении.

Также он находился на дипломатической службе в качестве Специального представителя Правительства Украины при ЕС, был Послом Украины в Великобритании, представлял государство в Международной морской организации.

Митюков активно занимался аналитическими исследованиями, основал и возглавлял Институт финансовой политики. Входил в состав наблюдательных советов нескольких крупных государственных учреждений, банков и компаний. За свою деятельность отмечен рядом государственных наград Украины.

"Он стал одним из архитекторов финансовой системы нашего государства, посвятив годы ее развитию и стабилизации в сложный период становления. Профессионализм, стратегическое видение и государственная ответственность Игоря Александровича стали примером для многих поколений финансистов. Заложенные им подходы до сих пор актуальны и обеспечивают устойчивость страны в условиях вооруженной российской агрессии", – отмечается в сообщении.

Прощание с Игорем Митюковым состоится 10 апреля в помещении Национальной филармонии Украины. Оно продлится с 10:00 до 11:30.

Как известно, Митюков родился 27 сентября 1952 года в Киеве. Он занимал пост министра финансов в период 1997-2001 годов во время президентства Леонида Кучмы.

Смерть украинских политиков

В январе 2026 года скончался народный депутат Александр Кабанов из фракции "Слуга народа". Коллеги политика отмечают, что это была внезапная смерть, хотя у него и были проблемы со здоровьем.

В июне 2025 года сообщалось, что скончался бывший мэр Одессы Руслан Боделан. Ему было 83 года.

