Крук был заместителем министра транспорта Украины, работал в различных комитетах Верховной Рады.

В Одессе умер многолетний депутат Верховной Рады Украины Юрий Крук. Об этом сообщил председатель Одесского районного совета Виталий Барвиненко.

"Ушел из жизни Юрий Борисович Крук. Человек, который в 1994 году привел Украину в Международную морскую организацию. От имени Украины подписывал все установочные документы, формировал морскую доктрину независимой страны, включение Украины как независимого государства во все Дунайские организации и соглашения", - написал Барвиненко.

Он добавил, что Крук сыграл особую роль в его жизни и был для него наставником. По его словам, Крук - старейшина всего корпуса нардепов от Одесской области.

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"Казалось, он вечный. Крепкий. Надежный. Навсегда. В моей жизни Юрий Борисович Крук сыграл особую роль. Во многом автор моей политической карьеры, учитель и старший товарищ. Он 20 лет представлял в Парламенте Придунавье... Масштаб его еще не осознан в парламентской истории Украины", - отметил Барвиненко.

Чем запомнился Юрий Крук

Юрий Крук родился 2 июня 1941 года в Херсоне, был депутатом Верховной Рады Украины II, III, IV, V, VI, VII созывов. Заслуженный работник транспорта Украины. Академик Транспортной академии Украины.

Согласно открытым источникам, Крук работал директором Одесского рыбозавода, начальником Ильичевского морского рыбного порта, заместителем гендиректора Черноморского производственного объединения рыбной промышленности "Антарктика", заместителем председателя Одесской облгосадминистрации по вопросам морехозяйственного комплекса, транспорта и связи.

С мая 1993 года по июнь 1995 года был заместителем министра транспорта Украины, директором Департамента морского и речного транспорта Украины. В июле 1994 года предприятиями транспортной отрасли был выдвинут кандидатом и избран народным депутатом Украины по округу № 305 (Измаильский избирательный округ Одесская область).

В составе Верховной Рады Украины занимал должность заместителя председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи, возглавлял Комитет по вопросам строительства, транспорта и связи, был членом комиссии по вопросам морской политики при Президенте Украины и т.д.

В 2012 году голосовал за скандальный Закон Украины "Об основах государственной языковой политики" - неофициально известный как "Закон Кивалова-Колесниченко", который по решению суда впоследствии утратил силу. Также был среди тех, кто голосовал за так называемые "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

В разные годы награжден орденами "За заслуги" всех степеней, также имел такие награды - "Звезда ордена", Орден Богдана Хмельницкого: всего 59 орденов и медалей, почетных отличий.

Почетный гражданин города Рени, Почетный гражданин Одесской области. У него осталась жена, три сына и 14 внуков.

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