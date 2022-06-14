Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пора наконец определиться с позицией Берлина по поводу войны, развязанной Российской Федерацией против Украины.
Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.
По его словам, нельзя пытаться сделать шпагат "между Украиной и связями с Россией".
"От канцлера Шольца нам необходимы гарантии того, что Германия поддерживает Украину. Он и его правительство должны принять решение: не следует пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией", - сказал он журналистам.
Президент поблагодарил жителей Германии за поддержку Украины, отметив, что они уже сделали свой выбор.
Также Зеленский отметил важность визита канцлера Германии в Украину во время войны. Он ожидает, что Шольц предложит больше поддержки для защиты страны, а также для получения статуса кандидата в члены ЕС. Кроме того, президент надеется, что санкции против России будут ужесточены.
Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация о том, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует первую с начала полномасштабного вторжения РФ поездку в Киев.
Шольца неоднократно обвиняли в затягивании поставок оружия Украине. Сам он считает, что Германия помогает Украине больше, чем "кто-либо другой".
Вас также могут заинтересовать новости:
- Суд арестовал активы "Моршинской", принадлежащие российскому олигарху Фридману
- Зеленский назвал причину затягивания войны в Украине
- Украина и Молдова могут получить статус кандидата в ЕС, но с условиями - журналист