Президент считает, что визит Олафа Шольца в Киев будет важен.

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пора наконец определиться с позицией Берлина по поводу войны, развязанной Российской Федерацией против Украины.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.

По его словам, нельзя пытаться сделать шпагат "между Украиной и связями с Россией".

"От канцлера Шольца нам необходимы гарантии того, что Германия поддерживает Украину. Он и его правительство должны принять решение: не следует пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией", - сказал он журналистам.

Президент поблагодарил жителей Германии за поддержку Украины, отметив, что они уже сделали свой выбор.

Также Зеленский отметил важность визита канцлера Германии в Украину во время войны. Он ожидает, что Шольц предложит больше поддержки для защиты страны, а также для получения статуса кандидата в члены ЕС. Кроме того, президент надеется, что санкции против России будут ужесточены.

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация о том, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует первую с начала полномасштабного вторжения РФ поездку в Киев.

Шольца неоднократно обвиняли в затягивании поставок оружия Украине. Сам он считает, что Германия помогает Украине больше, чем "кто-либо другой".

Вас также могут заинтересовать новости: