Официального подтверждения этой информации пока нет.

Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги поедет в Киев перед саммитом "Группы семи" в конце июня.

Об этом сообщило немецкое издание Bild am Sonntag со ссылкой на источники в правительстве Франции и Украины.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Агентство Reuters пишет, что представитель немецкого правительства на просьбу прокомментировать возможный визит заявил: "Мы не можем подтвердить это". В Елисейском дворце отказались подтвердить информацию, а итальянское правительство не ответило на запросы о комментарии.

Ни один из трех лидеров не был в Киеве после начала масштабного вторжения России в Украину в феврале.

Ранее президент Польши Анджей Дуда раскритиковал Макрона и Шольца за звонки Путину. Также Дуда был возмущен действиями немецкого бизнеса.

Напомним, что Германия после 24 февраля увеличила импорт из РФ.

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