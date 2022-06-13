Цена этой битвы для Украины - очень высокая и страшная, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в боях на Донбассе украинская армия и разведка тактически все же переигрывают российских военных.

Об этом он сообщил в вечернем обращении.

Президент подчеркнул, что на 110-й день обороны Украина прошла большой путь.

В частности, выбила врага из Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областей, освободила значительную часть Харьковской области.

"В целом более тысячи населенных пунктов освобождены, остановлено наступление оккупантов на юге Украины. Да, они до сих пор хотят разрушить и Николаев, и Запорожье, и города Днепропетровской области. Им пока хватает сил, чтобы бить из артиллерии по Зеленодольску и Гуляйполю", - отметил он.

Зеленский добавил, что Одесса остается мишенью для российского флота, но уже были сорваны десятки попыток наступления русской армии на юге, а благодаря контрнаступлениям освобождена часть громад Херсонской области.

"В боях на Донбассе – а они точно войдут в военную историю как одна из самых жестоких сражений в Европе и за Европу – украинская армия и наша разведка тактически все же переигрывают российских военных. И это, несмотря на значительное преимущество россиян в количестве техники, а особенно - в артиллерийских системах", - подчеркнул глава государства.

Однако, он отметил, что цена этой битвы для Украины - очень высокая и страшная.

"И мы ежедневно обращаем внимание партнеров на то, что только достаточное количество современной артиллерии для Украины обеспечит наше преимущество и наконец-то завершение российских издевательств с украинского Донбасса", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что сегодня стало известно о гибели еще одного ребенка от российских обстрелов в Луганской области.

"Мальчик 2016 года рождения. Он жил в Лисичанске, в обычном доме на улице Московской. Вот так: шестилетний мальчик на улице Московской также, как оказалось, – опасный враг для Российской Федерации...", - добавил президент.

Напомним, что Зеленский ранее назвал причину затягивания войны в Украине.

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