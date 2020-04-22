Вместо пресс-конференции: на страницах Офиса президента в соцсетях покажут фильм о годе президентства Зеленского
Офис президента анонсировал проведение главой государства Владимиром Зеленским пресс-конференции после завершения карантина.
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Об этом говорится в сообщении президентского Офиса в Telegram.
«Офис президента обращает внимание представителей СМИ, что после завершения карантина Владимир Зеленский непременно соберет пресс-конференцию, на которой журналисты вживую, а не через монитор компьютера смогут задать вопросы по итогам года президентства», - говорится в сообщении.
Сегодня, 22 апреля, в 19:00 на официальных страницах Офиса президента в социальных сетях состоится премьерный показ фильма «Год президента Зеленского».
Также фильм можно будет посмотреть в эфире ряда ведущих украинских телеканалов.
Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров ввел общенациональный карантин, который затем был продлен до 24 апреля, а сегодня - до 11 мая.