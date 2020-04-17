Зеленский рассказал, что для него будет означать победу на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него победой на Донбассе станет возвращение временно оккупированных территорий под контроль Украины.
Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
Отвечая на вопрос, какой он видит победу на Донбассе, Зеленский ответил: «Честно и без пафоса: для нас каждый из этих шагов (по урегулированию ситуации на Донбассе - УНИАН) - это победа, маленькая. Но мы хотим видеть большой результат. Большой результат - вернем наши территории, будет вывод войск незаконных вооруженных формирований. Обязательно будем контролировать нашу границу с Российской Федерацией и обязательно там пройдут выборы», - заявил он.
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«Хотя все говорят о местных выборах, я понимаю, но очень важно получить свою территорию, прежде всего», - подчеркнул президент.
«А когда мы всех людей, которых пытали там долгие уже годы, - когда мы их увидим? Или они мертвы - то вернем их родителям и почтим их память. Или они, дай Бог, живы. Как это можно сделать? Надо иметь доступ туда. Поэтому для меня самое главное - вывод войск и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем своих людей к жизни. Затем границу. Затем выборы», - сказал президент.
Как сообщал УНИАН, Зеленский также заявил о продолжении переговоров об освобождении пленных украинцев, которых удерживают на Донбассе, в Крыму и России.