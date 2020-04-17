Зеленский рассказал, что для него будет означать победу на Донбассе

Кроме того, президент отметил, что выборы на Донбассе могут состояться только после возвращения Украине контроля над неконтролируемым сейчас участком российско-украинской границы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него победой на Донбассе станет возвращение временно оккупированных территорий под контроль Украины.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

Отвечая на вопрос, какой он видит победу на Донбассе, Зеленский ответил: «Честно и без пафоса: для нас каждый из этих шагов (по урегулированию ситуации на Донбассе - УНИАН) - это победа, маленькая. Но мы хотим видеть большой результат. Большой результат - вернем наши территории, будет вывод войск незаконных вооруженных формирований. Обязательно будем контролировать нашу границу с Российской Федерацией и обязательно там пройдут выборы», - заявил он.

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«Хотя все говорят о местных выборах, я понимаю, но очень важно получить свою территорию, прежде всего», - подчеркнул президент.

«А когда мы всех людей, которых пытали там долгие уже годы, - когда мы их увидим? Или они мертвы - то вернем их родителям и почтим их память. Или они, дай Бог, живы. Как это можно сделать? Надо иметь доступ туда. Поэтому для меня самое главное - вывод войск и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем своих людей к жизни. Затем границу. Затем выборы», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, Зеленский также заявил о продолжении переговоров об освобождении пленных украинцев, которых удерживают на Донбассе, в Крыму и России.