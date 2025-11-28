Детали обещают сообщить позже.

Сегодня утром сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале. Об этом сообщили в НАБУ.

"НАБУ и САП осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя Офиса Президента Украины. Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования", - говорится в сообщении.

Детали в НАБУ пообещали сообщить позже.

Ранее журналистам "УП" удалось заснять, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.

Агентство УНИАН обратилось к НАБУ и САП по поводу получения официального комментария относительно этой ситуации.

В настоящее время неизвестно, в рамках какого расследования проводятся эти обыски.

Коррупционный скандал в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине возник коррупционный скандал. Детективы НАБУ подозревают бизнесмена Тимура Миндича в создании преступной организации, "отмывании" средств, полученных преступным путем, а также в незаконном влиянии на бывшего министра обороны Рустема Умерова.

20 ноября на встрече участники встречи фракции "Слуга народа" совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским несколько раз возвращались к теме расследований Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как сообщал УНИАН источник во фракции, на встрече внефракционный депутат Марьяна Безуглая, которая ранее входила в состав фракции "Слуга народа", спросила о руководителе Офиса президента Андрее Ермаке, в частности, о его возможной отставке. Некоторые не исключают, что он мог иметь отношение к этой коррупционной схеме, но официальных заявлений или подозрений в отношении него представителями антикоррупционных структур не делалось. На вопрос о возможной отставке Ермака на встрече с фракцией, Зеленский ответил, что "изучает, думает". Сам Ермак также присутствовал на встрече.

