Координация позиций по "формуле мира" и саммиту НАТО – среди вопросов, обсуждаемых лидерами.

Президент Украины Владимир Зеленский, который на протяжении последних дней находится с официальными визитами за рубежом, после Словакии направился в Турцию на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча лидеров происходит накануне завершения срока действия "зерновой сделки" по разблокированию украинских черноморских портов, в которой Анкара выступила посредником.

"Завершаем насыщенный день в Турции. Переговоры с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Координация позиций по "формуле мира", саммиту НАТО, гарантиям безопасности и зерновой инициативе. Восстановление Украины, оборонные контракты между нашими предприятиями", - написал президент в Twitter.

Турецкое издание Hürriyet перед визитом Зеленского в Турцию сообщало, что Эрдоган на встрече, вероятно, будет предлагать украинскому лидеру посредничество в урегулировании войны.

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Встреча Зеленского с Эрдоганом - что сообщалось

Накануне Директорат по коммуникациям администрации Президента Турции анонсировал встречу лидеров в Стамбуле с пресс-конференцией по итогам. Последний раз лидеры виделись лицом к лицу в августе 2022 года, когда президент Турции приезжал в Украину вместе с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Августовская встреча была первой встречей лидеров с момента вторжения российских оккупантов в Украину.

Кроме этого, стороны, как Зеленский информировал днем ранее на пресс-конференции в Чехии, должны были обсудить вопрос обмена пленными и помощь Турции в этом вопросе.

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