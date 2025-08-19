Укрзализныця сегодня это стратегическая инфраструктура, которая одновременно обеспечивает потребности фронта, экономики и гражданского населения, поэтому ее финансовое положение имеет критическое влияние на обороноспособность Украины. Учитывая, что УЗ уже имеет критическое финансовое состояние, нужно обеспечить финансирование Укрзализныци из госбюджета, и сделать такую помощь системной. Об этом говорится в письме Федерации работодателей Украины (ФРУ) в адрес глав всех депутатских фракций в Верховной Раде.

"Ежедневно железнодорожники перевозят военную технику, топливо, боеприпасы, гуманитарные грузы и личный состав Вооруженных Сил Украины. Это кровеносная система обороны, которая функционирует даже под обстрелами и в условиях значительных разрушений инфраструктуры. Любое снижение ее эффективности неизбежно будет иметь прямые последствия для обороноспособности страны", - отметили в ФРУ.

Там напомнили, что 16 июля 2025 года был принят за основу проект Закона о внесении изменений в госбюджет, где в том числе говорится о финансовой поддержке для АО "Укрзализныця" - ведь компания выполняет важную социальную функцию, обеспечивая доступный и надежный транспорт для миллионов граждан во всех регионах Украины, включая те, которые отрезаны от привычных логистических маршрутов.

"Такая деятельность является убыточной, но в условиях войны она является жизненно необходимой. Финансовое состояние компании приблизилось к критической черте, ожидается разрыв ликвидности уже в октябре 2025 года. Убытки пассажирских перевозок в 2025 году прогнозируются более 22 млрд грн. Поддержка Укрзализныци из государственного бюджета в этой ситуации является не расходом, а инвестицией в сохранение обороноспособности, стабильности логистических цепей, конкурентоспособности украинской экономики. Речь идет о сохранении транспортной системы, без которой невозможны ни экспорт, ни бесперебойное обеспечение фронта, ни стабильность на внутреннем рынке труда", - отметили в ФРУ.

В письме также подчеркивается, что УЗ стала единственной транспортной системой, способной работать даже во время интенсивных обстрелов и разрушений инфраструктуры, восстанавливая движение за считанные часы после атак.

"Сохранение ее финансовой устойчивости - это прямой вопрос способности государства обороняться и удерживать линию фронта. Любое ослабление этой системы неизбежно уменьшит скорость и масштаб поставок на фронт, что может иметь фатальные последствия для безопасности страны", - говорят в Федерации.

Ранее убытки пассажирского сектора покрывались за счет грузовых перевозок. Но такое кросс-субсидирование пока исчерпало себя, отметили в ФРУ: грузовая база существенно сократилась - с 314 млн тонн в 2021 году до прогнозируемых 160 млн тонн в 2025 году. Финансовая возможность грузового сегмента компенсировать растущие убытки пассажирской деятельности исчерпана. Дальнейшее повышение грузовых тарифов как способ закрыть эту "дыру" является опасным и экономически вредным.

"Федерация призывает поддержать норму в проекте Закона №13439-3, которая предусматривает увеличение резервного фонда государственного бюджета и выделение в 2025 году 8 млрд грн на поддержку УЗ. Это позволит стабилизировать финансовое состояние компании, обеспечить обороноспособность Украины и обеспечить стабильную работу транспортной инфраструктуры. В то же время мы подчеркиваем, что такая поддержка должна стать системной: в проекте Государственного бюджета на 2026 год необходимо предусмотреть целевые расходы на компенсацию убытков пассажирских перевозок, как это делается в большинстве стран ЕС. Это позволит обеспечить конкурентоспособность АО "Укрзализныця", сохранить ее инвестиционный потенциал на восстановление инфраструктуры и гарантировать стабильность транспортной системы в долгосрочной перспективе", - резюмировали в ФРУ.