Одесский порт - ключевая артерия украинского экспорта, который в прошлом году обработал 18 млн тонн грузов. Но сейчас один из его крупнейших терминалов - "Олимпикс" - оказался в эпицентре скандала, связанного с фондами с Каймановых островов и возможными связями с РФ.

Политический эксперт Алексей Голобуцкий в своем расследовании заметил неоднозначные тенденции вокруг одного из крупнейших стивидорных комплексов Украины - терминала "Олимпикс" в Одессе. Недавно инвестиционный фонд Argentem Creek Partners с регистрацией на Каймановых островах заявил о получении контроля над ним. Так, после судебной тяжбы актив был передан австрийской компании Lavanda Spectrum, которая назначила руководителем шведского бизнесмена Карла Стурена.

Фигура Стурена вызывает немало вопросов. Он начал свою деятельность в Украине в 1990-х, был соучредителем "Чумака", а впоследствии активно развивал бизнес в возобновляемой энергетике на юге Украины - в непосредственной близости к оккупированному Крыму. Его компании получали выгодные "зеленые" тарифы и государственные выплаты, несмотря на предостережения СБУ и НКРЭКУ.

Видео дня

Как отмечает Голобуцкий, после полномасштабного вторжения большинство активов Стурена оказались на оккупированных территориях, но не прекратили работу. По данным расследования, он сохранил влияние через партнеров, часть которых открыто сотрудничает с оккупационными властями РФ. Среди таких - Эдуард Репилевский, который в 2022 году стал "министром" сельского хозяйства в оккупационной администрации Херсонщины, и Петр Збаровский, бывший глава Новотроицкой ОТГ, ныне также в структуре оккупантов.

Еще один партнер - Павел Филипчук, бывший депутат облсовета с пророссийскими взглядами, в 2022 году стал фактическим гауляйтером Каховского района. Также, согласно информации эксперта, в бизнес-структурах Стурена фигурирует компания, владельцем которой является российский бизнесмен Игорь Линшиц, связанный с "Альфа-групп".

Расследование Голобуцкого также обращает внимание на связи Argentem с российским капиталом в международных проектах. В частности, с 2022 года фонд имеет совместные инвестиции с Артемом Волынцом, бывшим топ-менеджером "Русала" Олега Дерипаски. В 2024 году Argentem предоставил кредит в $20 млн финтех-компании Salmon, которую связывают с Павлом Федоровым - бывшим вице-президентом "Роснефти" и "Норильского никеля", и Георгием Чеснаковым, экс-менеджером Tinkoff Group.

В Украине же Argentem сделал ставку на людей с пророссийским прошлым, пишет эксперт. В прошлом году компания Trans-Oil, подконтрольная гражданину РФ Важа Джаши, заявила о подписании соглашения аренды и управления "Олимпиксом" с кредиторами терминала - Argentem и Innovatus.

Эксперт отмечает, что предприятие находится в не лучшем состоянии - персонал уволен, накоплены огромные долги. Поэтому он предполагает, что текущая ситуация не носит экономический характер, а направлена исключительно на получение контроля над стратегическим объектом и это вызывает особое беспокойство из-за неоднозначной репутации Argentem и Карла Стурена.